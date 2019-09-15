İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Mersedes Kadir' fotoğraf sergisi açtı

Fotoğraf Sanatçısı Meral Göksu Sağdıç’ın ‘Her Yerde Sen Varsın’ isimli kişisel sergisi açıldı.

Fotoğraf Sanatçısı Meral Göksu Sağdıç'ın ‘Her Yerde Sen Varsın' isimli kişisel sergisi açıldı. Açılışa sergide fotoğrafları bulunan ‘Mercedes Kadir' lakaplı Fatih Kaydı da katıldı.


Malatya Park AVM'de Fotoğraf Sanatçısı Meral Göksu Sağdıç ‘Her Yerde Sen Varsın' serginin açışı gerçekleştirdi.


Sağdıç'ı fotoğrafçı arkadaşları bu özel gününde yalnız bırakmazken, serginin onur konuğu ise Malatya'nın sevilen simalarından olan ‘Mercedes Kadir' lakabıyla ün salan Fatih Kaydı oldu.


Mercedes Kadir'in kurdele kesimi ile açılan sergi ile ilgili konuşan Meral Göksu Sağdıç, bu mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit ve dostlarına teşekkür etti.


Fotoğraf sergisinin açılmasında kendisine destek veren ailesine de minnettar olduğunu ifade eden Sağdıç, “Şehrimizin her yeri ayrı bir güzel. Bizde bu güzellikleri fotoğraflarla anlatmak istedik. Fotoğrafladığımız her insanın ayrı bir hikayesinin olduğu, her doğa güzelliğinin Allah'ın bizlere verdiği bir nimet olduğu bilinciyle doğa güzelliklerini fotoğraflayarak insanımıza sunmak üzere ilk fotoğraf sergimizi sanatseverlerle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Sergimizin onur konuğu Malatya'nın sevilen yüzü namı diğer Mercedes Kadir oldu. Kendi fotoğrafını görünce Kadirin mutluluğu her şeye değer” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.