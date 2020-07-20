Mersedes Kadir'in görüştüğü ünlüler kitapta yer aldı

Malatya'da gününü araba zannettiği sopanın üzerinde geçiren ve geçtiğimiz 18 Nisan'da hayatını kaybeden 'Mersedes Kadir' lakaplı Fatih Kaydı'nın hayatı ve anıları, yaşadığı mahallenin muhtarı tarafından kitap haline getirildi. Kitapta Mersedes Kadir'in görüştüğü ünlüler de fotoğrafları ile yer aldı

Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit'in kaleme aldığı 150 sayfalık kitapta, Mersedes Kadir'in ünlü isimlerle çektirdiği fotoğraflar da yer alıyor. AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci'nin eşi ile birlikte evinde ziyaret ettiği, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu'nun Malatya'da birlikte fotoğraflarının de yer aldığı kitapta, Fotoğraf Sanatçısı Meral Göksu Sağdıç'ın Mersedes Kadir ile ilgili açtığı fotoğraf sergisine de yer verildi.

Mersedes Kadir'in vefatından sonra sosyal medyada görüş ve düşüncelerine yer veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Prof. Dr. Canan Karatay, eski bakanlardan Cevdet Yılmaz, Malatya milletvekilleri, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve daha birçok kişinin taziye mesajları da kitapta yer alıyor.