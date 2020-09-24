Malatya'nın sevilen yüzü, 18 Nisan 2020 tarihinde KOAH hastalığından vefat eden ve herkesi derinden üzen Mersedes Kadir'in mezarı yaptırıldı.

Mersedes Kadir olarak bilinen Fatih Kaydı'nın (34) doğduğu mahalle olan Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, Mersedes Kadir'in mezarının yapılmasıyla ilgili, "Mersedes Kadir'in vefat haberinin ardından Mercedes Benz Malatya yetkili bayii aracılığıyla Kadir'in ailesine ulaşarak ilgilendiler. ‘Mercedes isminin Kadir ile özdeşleşmesi bizleri mutlu etmiştir. Malatya'da yediden yetmişe herkesin sevgisini kazanan Mersedes Kadirin vefatı bizleri de derinden üzmüştür. En azından mezarını yaptırarak vefa desteğimiz olmasını istiyoruz' diyerek ailesinden ricacı olmuşlardı. Ailesinin mezar yapımına mutlu olacaklarını belirtmeleri üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlık alanında merhum abisi Necmeddin Kaydı'nın mezarının yanında bulunan Mersedes Kadir'in mezarını yaptırdılar” ifadelerini kullandı.

Mermerden yapılan ve üzerine “Malatya'nın sevilen yüzü Mersedes Kadir” diye yazılan mezara Mercedes logosu da konuldu.