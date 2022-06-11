Meşaleli mezuniyet kutlaması

Malatya'nın Darende ilçesindeki Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi'nin 15. mezuniyet töreninde öğrenciler meşale yakarak sevinçlerini gösterdi.

Okulun salonunda ve bahçesinde düzenlenen mezuniyet programında ilk önce Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması gerçekleştirildi. Tören, protokol ve okulu birincilikle bitiren öğrenci Begüm Kurtoğlu'nun konuşmaları ile devam etti. Program çerçevesinde Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu tarafından, okulun ilk mezunlarından olan Malatya Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Aktaş'a 15.Yıl Mezuniyet Hatırası plaketi verildi.

Törende öğrenciler okul bahçesinde meşale yakarak, sevinç gösterilerinde bulundu.