Meslek lisesi öğrencileri yüreklere dokunuyor

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Meslek lisesi öğrencileri ailelerle buluşuyor" projesi Malatya ‘da başarı ile yürütülüyor.

Mesleki ve Teknik Eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte, Milli Eğitim Bakanlığının ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimiz İle Buluşuyor Projesi' kapsamında, okulun bulunduğu mahallede, bulunmadığı takdirde sırasıyla ilçede veya İl içinde tespit edilen belirli sayıdaki ihtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç durumdaki kişilerin; evlerinin bölümlerinin küçük bakım ve onarımlarının, evlerinde bulunan kullanılamaz veya eskimiş durumdaki eşyaların tamiri, hayatlarını kolaylaştırıcı bilgilendirme ve yardımda bulundu. Proje hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, "2017-2018 Eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlayan bakanlığımız mesleki ve teknik eğitim genel müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören 10. 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin milli ahlaki, vicdani, insani ve kültürel değerlerini geliştirmelerini amaçlayan proje, ilimizde bu yılda başarıyla uygulanmıştır. Proje kapsamında ilimizdeki öğrenci ve öğretmenler mahallinde maddi durumu iyi olmayan aileleri tespitinden sonra bu ailelerin hayatlarında sıcacık bir dokunuş yaratmaya çalışmışlardır. Elektrik, gıda, ev aletleri, beyaz eşya, sağlık, boya badana bağ bahçe ve benzeri . alanlarda bu ailelere destek oldular. 2018-2019 Eğitim-öğretim yılında bu projeye 25 Mesleki ve Teknik Anadolu Lise katılmış 244 aile ziyaret edilmiştir. Bu projede 165 öğretmen ve 558 öğrenci görev alarak ailelerimizin hayatlarına değer katmaya çalışmışlardır" dedi.