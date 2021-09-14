Meslek sahibi olmayanlara kaynak kursu

Malatya'da, meslek ve iş sahibi olmayan 12 gence, organize sanayide bir fabrikada usta öğreticiler tarafından 3 ay süreli “Kaynak Kursu” eğitimi başlatıldı.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen “Geleceğin Senin Elinde” projesi çerçevesinde gençlere meslek öğretiliyor.

Proje kapsamında, meslek ve iş sahibi olmayan 18-26 yaş arası 12 gence organize sanayi bölgesi içerisinde bir fabrikada usta öğreticiler tarafından 3 ay süreli “Kaynak Kursu” eğitim faaliyetine başlanıldı.

ÇOGEP kapsamında başka eğitim faaliyetlerinin başlatılması için de çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.