Mesleki eğitim dosyası Bakan Özer'e sunuldu

Dr. Mahmut Özer'e sunuldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında “Ulusal Eğitime Katkı Protokolü” imzalandı. Protokol kapsamında 154 ilçeye 154 yeni okul kazandırılacak.

TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen protokol törenine Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hasan Özkan, MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Abbas Karaduman ve MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özdemir de katıldı.

Protokol programı sonrası Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelen MTSO heyeti Bakan Özer'e “Mesleki Eğitimin Sorunları ve Çözüm Önerileri” dosyası sundu.

2019 yılında MEB, TOBB ve TOBB ETÜ arasında imzalanan “81 İl 81 Okul” protokolü kapsamında, MTSO'nun Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü ile mesleki eğitimle ilgili üç yıldır düzenlediği 30'u aşkın toplantı, 1 çalıştay ve 2 bin öğrenci ve öğretmen üzerinden düzenlenen anket neticesinde ortaya çıkan temel sorunlar ve çözüm önerileri sunulan dosyada yer aldı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen geniş kapsamlı çalıştayın sonuç raporunun sunulması için Milli Eğitim Bakanı'ndan randevu talep edildi ve talep Bakan tarafından olumlu karşılandı. Çalıştay raporu ve MTSO'nun mesleki eğitimle ilgili hazırladığı detaylı rapor önümüzdeki günlerde bakanlıkta düzenlenecek özel toplantıda bakanlık A takımına sunulacak.