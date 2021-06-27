Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), nitelikli insan gücünün oluşturulması, meslek liselerindeki bölümlerin güncellenmesi ve şartlarının iyileştirilmesi amacıyla hayata geçirdiği “81 il 81 Meslek Lisesi” projesi kapsamında, Malatya'da “Mesleki Eğitimde Kolektif Etki Çalıştayı” düzenlenecek.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında, “Birlik'te Yeni'den” mottosuyla düzenlenecek olan çalıştay, 29 Haziran Salı günü Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Çalıştayda mesleki eğitime iş dünyasının bakış açısı, istihdamda nitelikli personel ihtiyaç analiz tespiti, mesleki eğitim ve dünyadaki mesleklerin değişim yönü konuları ele alınacak.

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel'in moderasyonunda gün boyu sürecek olan çalıştayda, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül “Mesleki Eğitim Merkezlerinin İşlevi”, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Abbas Karaduman “TOBB-MEB Mesleki Eğitim Protokolü Çerçevesinde İşbirliği ve Olanakları”, Baykan Denim AŞ. İnsan Kaynakları Müdürü Elif Güven “Mesleki eğitimde nitelikli insan kaynaklarında iş dünyasının beklentileri ve dünyadaki mesleklerin değişim yönü” ve Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Suat Kılıç, “Meslek liselerin mesleki anlamda ihtiyaç analizi ve çözüm önerileri” konularında sunum yapacak.