Mesut Parlak'tan Yeni Malatyaspor'a ziyaret

İstanbul Üniversitesi eski rektörü Mesut Parlak, Yeni Malatayspor Kulübü'nü ziyaret ederek takımın teknik sorumlusu Sergen Yalçın'a başarılar diledi.

Beşiktaş kongre üyesi de olan Mesut Parlak, Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Yeni Malatyaspor'u Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerinde ziyaret etti. Kulüp sportif Direktörü Ali Ravcı'nın hazır bulunduğu ziyarette Parlak, takımın aldığı sonuçlardan dolayı bir Malatyalı olarak gurur duyduğunu ifade etti. Yeni Malatyaspor'u son dönemlerde her anlamda başarılı bulduğunu paylaşan Parlak, “Yeni Malatyaspor başkanı, yönetimi, Sergen Hocamızı ve futbolcularını tebrik ediyorum. Gerçekten güzel işler yapıyorlar. Hele son haftalardaki gollü maçlar futbol iştahımızı kabartıyor. Bu anlamda başarılarınızın devamını diliyorum. Adil Başkan da gerçekten iyi bir başkanlık profili ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Umarım böyle devam eder” dedi.

Sergen Yalçın da ziyaretten dolayı Mesut Parlak'a teşekkür etti.