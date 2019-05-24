Meteberk Demiryol, modern pentatlonda milli takım seçmelerine katılacak

Modern Pentatlon sporcusu Meteberk Demiryol, Ankara'da yapılacak milli takım seçmelerinde ter dökecek.

Malatya Pelit Yüzme Spor Kulübü sporcusu Meteberk Demiryol modern pentatlon branşında 25-26 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da yapılacak milli takım değerlendirme yarışlarında Polonya'da yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonası'na gidebilmek için ter dökecek.

Modern pentatlon milli takım antrenörü Rüstem Pelit yaptığı açıklamada, “Sporcumuz Meteberk iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Arada zor zamanlar yaşıyoruz. Bunları da bir şekilde sporcumla telafi ediyoruz, etmeye çalışıyoruz. Bu hafta sonu yapılacak olan milli takım seçmelerinde hedefimiz 4-9 Haziran 2019 tarihleri arasında Polonya'da yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonası'na gidebilmek için iyi bir derece elde edebilmek. Sonrasında ise hedefimiz 7-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Gençler Şampiyonası'na katılabilmek. Bunu başarabilirsek Avrupa Gençler ve Dünya Gençler Şampiyonası'na Malatya tarihinde bu branşta giden ilk sporcumuz Meteberk Demiryol olacaktır. Zaten gençler kategorisinde erkeklerde Türkiye'yi 4 sporcumuz temsil edecektir. Milli takım seçmeleri sonucunda iyi bir derece ile dönersek inşallah bu gururu, bu onuru hep birlikte yaşayacağız. Başarımızı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'la da paylaşacağız” diye konuştu.

Modern Pentatlon, yüzme, koşu, atış, eskrim ve binicilikten oluşuyor.