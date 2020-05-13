İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meteorolojiden ani sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 13.

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, Malatya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağı belirtildi.


Yapılan açıklamada, bugünden itibaren Malatya'da başlayan sıcaklığın mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde olacağı belirtilerek özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar çocuk ve yaşlılara uyarılarda bulunuldu. 19 Mayıs tarihine kadar sürecek olan sıcaklık artışının neden olabileceği güneş çarpması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenirken, güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunulmamasının sağlık açısından önemli olduğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.