Meteorolojiden kar uyarısı

Meteorolojiden yapılan uyarıda Malatya'da Çarşamba günü öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 13. Bölge müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yapılan değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren bölgede daha çok yağmur ve karla karışık yağmurun beklendiği bildirildi. Yüksek kesimlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların, 16 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Malatya, Adıyaman'ın kuzey kesimleri, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği dile getirildi.

Beklenen yağışların, özellikle Adıyaman ve Tunceli'nin kuzey, Elazığ, Malatya ve Bingöl'ün güney kesimlerinde kuvvetli olacağı belirtilirken, 17 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren yağışların bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında seyrettiği belirtilerek, yağışların ardından özellikle gece sıcaklıklarında 4 ila 8 derece arasında düşüş yaşanacağı ifade edildi. Bu nedenle kuvvetli buzlanma ve don olayının da görüleceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca oluşması muhtemel riskler ile ilgili de uyarılarda bulunularak, oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, soba gazı zehirlenmesi, tipi, eğimli yüksek kesimlerde çığ gibi olumsuzluklara vatandaşların karşı dikkatli olmaları istendi.