MEV şimdiye kadar 20 bin öğrenciye burs verdi

Malatya Eğitim Vakfı (MEV) Genel Başkanı Tülin Ersöz, Malatya'da şube yönetimi ile bir araya geldi. Ersöz, MEV olarak şuana kadar 20 bin öğrenciye burs imkanı sağladıklarını söyledi.

Vakfın Malatya Şubesinde yönetim ile bir araya gelen Genel Başkan Tülin Ersöz ve Vakıf yönetimi, Malatya'daki çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vakfın bundan sonra burs ve diğer konularda yapılması gereken işler ve vakfın tanıtımı ile burs sayısının artırılması konusunda istişarelerde bulunuldu.

1985 yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın onursal başkanlığında kurulan MEV'in, 2007 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülü ile onurlandırıldığını belirten Ersöz, İstanbul'daki genel merkezin yanı sıra Ankara ve Malatya Şubeleriyle bugüne kadar 20 bin öğrenciye burs imkanı sağladıklarını söyledi. Vakfın ayrıca İstanbul Şişli'de 60 yatak kapasiteli kız öğrenci yurdunun da bulunduğunu ifade eden Ersöz, vakıf olarak bundan sonra geniş kitlelere duyurulması adına özellikle sosyal mecra alanlarında daha aktif olunması gerektiğini dile getirdi.

Şube Başkanı Naim Kayısıcı ise göreve yeni gelen bir yönetim olarak daha çok çalışmaları gerektiğinin bilincinde olduklarını söyledi. Bursları verirken ince eleyip sık dokuduklarını ifade eden Kayısıcı, bu yıl 328 öğrenciye Malatya'da vakıf olarak burs verdiklerini belirtti.

Vakıf toplantısının ardından vakfa burs desteğinde bulunan hayırseverler ile yemekte bir araya gelindi. Yemek sonrası burs desteği sunan hayırseverlere Vakıf Yönetimi tarafından teşekkür belgesi takdim etti.