Mevsimlik kayısı işçilerinin zorlu mesaisi

Dünya kayısı başkenti Malatya'da kayısı hasadıyla birlikte mevsimlik işçilerin de zorlu mesaisi başladı. Kayısıda çalışmaya gelen mevsimlik tarım işçileri, günde 10 saat ekmek parası için ter döküyor.

Malatya'nın geçim kaynağı, ekonominin de bel kemiği olan, kent kültürünü ve mutfağını yansıtan kayısıda hasat dönemi başladı. Bununla birlikte mevsimlik işçilerin de kayısı bahçelerinde mesaisi start aldı. Çevre illerden Malatya'ya gelen işçilerden kimisi ekmek parası için kimisi de okul masraflarını çıkarabilmek için kayısı bahçesinde ter döküyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaya inen işçiler hasada ilk olarak silkeleme işlemi ile başlıyor. Ağaçtan silkelenen kayısı daha sonra toplanıp kasalanıyor. Gün kurusu yapılacak kayısılar güneş gören bir alana serilerek kurumaya bırakılıyor, kükürtlü kayısı ise islim işleminden geçiyor.

Çoğunluğu Adıyaman'dan gelen işçiler kayısının kendileri için önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirtti. Kayısının zorlu bir iş olduğunu ifade eden işçiler yevmiyelerin ise iyi olduğunu söyledi.

Kayısıda hasat işleminin Temmuz ayının sonuna kadar süreceğini aktaran kayısı üreticileri ise kayısıda yaşanan bazı problemlere değinerek özellikle sulama sorununun kendilerini mağdur ettiğini kaydetti.