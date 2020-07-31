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Mezarlıkta çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki mahalle mezarlığında kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki mahalle mezarlığında kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.


İlçeye bağlı Sürgü Mahallesi mezarlığında öğlen saatlerinde kuru otların alev alması ile başlayan yangın rüzgarında etkisi ile yayıldı.


Çevredeki vatandaşların da müdahale ettiği yangında Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak yangının mezarlara sıçramasına engel oldu.

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