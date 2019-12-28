Mezun olduğu okulda kitaplarını imzaladı

Malatya'da, Eğitimci Yazar Nilüfer Zontul Aktaş , 32 yıl önce mezun olduğu okulda yazdığı kitaplarını imzaladı.

Malatya'nın Darende ilçesi Cumhuriyet İlk Okulu'nu ziyaret eden Eğitimci Yazar Nilüfer Zontul Aktaş ,

1982 yılında mezun olduğu okulda öğrencilerle buluştu. Eğitimci Yazar Nilüfer Zontul Aktaş, "Yazar Öğrenci Buluşmaları" kapsamında öğrencileri ile buluşarak, öğrencilerle söyleşi yaptı.

Söyleşide anılarını paylaşan Eğitimci Yazar Nilüfer Zontul Aktaş , daha sonra öğrencilere kitaplarını imzaladı.