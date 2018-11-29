MGC Yönetimi Vali Aydın Baruş'u ziyaret etti

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Malatya Valiliği görevine atanan Aydın Baruş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulunu kabul eden Vali Aydın Baruş'a Malatya basınının durumu hakkında bilgi verildi. MGC Genel Sekreteri Vahap Güner, Cemiyetin 1989 Yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın destekleriyle kurulduğunu ve 30 yıllık bir geçmişi olduğunu belirterek “Malatya basını tüm zor koşullara rağmen ilkeli bir şekilde yayın hayatını sürdürmektedir. Yazılı basın ile birlikte yerelde yayın yapan uydu kanallarımızın frekans ücretleri, gazetecilere istihdam yaratan Televizyonlarımızı zorlamaktadır. Frekans ücretlerinin TL olarak ödenmesi ve ücretlerin düşürülmesi beklentimizdir. İnternet yasasının çıkarılarak yasal statüye kavuşturulması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

Vali Aydın Baruş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Malatya'da güçlü bir basın olduğunu görüyorum. En kısa zamanda Cemiyeti ziyaret edeceğim. Sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.