MGC'de Güner tekrar başkan

MGC Yönetim Kurulu Başkanlığına Vahap Güner getirilirken, diğer görev alan yöneticiler de belirlendi.

20 Mart 2021 günü yapılan Genel kurulda MGC Yönetim Kuruluna seçilen yöneticiler Başkan Vahap Güner başkanlığında toplandı. Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Vahap Güner seçilirken, Başkan Yardımcılıklarına Ali Aladağ, Veysel Erkuş ve İskender Yılmaz, Sekreterliğe Bektaş Karaduman, Saymanlığa Onay Ozan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Remzi Hayta, Kayhan İnceoğlu, Hüseyin Karaaslan, Hüseyin Erduran seçildiler.

MGC Başkanı Vahap Güner, yeni yönetim kurulunun görev bölümü yaparak çalışan gazetecilerin durumlarının iyileştirilmesi ve desteklenmesi konularında hazırlayacakları projelerle yardımcı olacaklarını belirterek “Arkadaşlarımız geleceğin Gazeteciler Cemiyetini oluşturmak için tüm basın mensuplarımızla birlikte çalışacaklardır. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde örnek çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz” dedi.