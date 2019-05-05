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MGC'den İsrail saldırılarına tepki

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman İsrail ordusunun hava saldırısı düzenleyerek Gazze’de Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadıİsrail’in Gazze’deki saldırılarını kınayan Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman, “ İsrail insanlığa ait tüm değerleri hoyratça ve hunharca katlederek Gazze üzerindeki ‘yok etme’ politikasını sürdürmektedir.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman İsrail ordusunun hava saldırısı düzenleyerek Gazze'de Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı


İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayan Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman, “ İsrail insanlığa ait tüm değerleri hoyratça ve hunharca katlederek Gazze üzerindeki ‘yok etme' politikasını sürdürmektedir. Filistinliler üzerinde uyguladığı soykırım, AA'nın Gazze ofisine yapılan alçakça saldırı ile yeni bir boyuta ulaşmıştır. Eminim ki değerli haberci arkadaşlarımız cesaret ve adaletle seslerini tüm dünyaya duyurmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.


Bu saldırının haber alma özgürlüğüne vurulan bir darbe olduğunu dile getiren Karaduman, "Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halkın haber alma özgürlüğüne yönelik saldırılar asla kabul edilemez. Tam da BM'nin 3 Mayıs'ı Dünya Basın Özgürlüğü Günü ilan ettiği günün yıl dönümünde, yapılan katliamları dünyaya duyuran yegane haber ajansının hedef alınması çok manidar. Türkiye basın özgürlüğü konusunda iddia edildiği veya algıyla yaratılmaya çalışıldığı gibi kötü değil bilakis dünyanın en özgür ülkesidir. Dünyada şu anda Amerikan emperyalizmine ses çıkaran ve karşı gelen Türkiye'nin sesi kısılmak istenmiştir. MERHABA Sesimizin özgürce daha gür çıkacağını dünyaya bir kez daha haykırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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