İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MGTC'de Başkanlığa Aziz Yiğit getirildi

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nde Başkan Fatih Avcı’nın istifasının ardından göreve Aziz Yiğit getirildi.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'nde Başkan Fatih Avcı'nın istifasının ardından göreve Aziz Yiğit getirildi.


Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'nde Başkan Fatih Avcı'nın istifa ederek, Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Müdürlüğü'ne geçmesi nedeniyle boşalan başkanlık koltuğu için bugün toplana n yönetim kurulu, başkanlığa Aziz Yiğit'i getirdi. Başkan Fatih Avcı'nın görev süresinin geçtiğimiz Temmuz ayında sona erdiği öğrenilirken, pandemi süreci nedeniyle 1 Aralık'a kadar sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları da ertelendi. Bu süreçte Avcı'nın yerine getirilen Aziz Yiğit'in genel kurul yapılana kadar başkanlığa getirildiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.