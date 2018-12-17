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MHP Battalgazi İlçe Başkanlığında itişare toplantısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, parti binasında mahalle başkanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.


Toplantıda konuşan ilçe Başkanı Samanlı, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesi mahalle temsilcileri ile bir araya geldiklerini belirterek, "24 Haziran seçimlerinde mahalle temsilcilerimiz gece gündüz demeden kapı kapı gezdiler ve partimiz 17 yıl sonra Malatya'da milletvekili çıkardı. MHP Battalgazi ilçe başkanlığı olarak oyumuzu yüzde yüz artırmamızda, büyük katkıları olan mahalle başkanlarımızı hiçbir ücret almadan Meclis üyeliği başvurularını alıyoruz. 31 Mart'da yapılacak seçimlerde yine MHP olarak tarih yazacağız. Belediye Başkanlıklarını alacağız" diye konuştu.

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