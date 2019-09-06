MHP heyetinden İl Milli Eğitim Müdürü Tatlı'ya ziyaret

Bülent Avşar, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ile beraber İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'yı ziyaret etti.

Ziyarette açıklama yapan Bülent Avşar, "Erdemsiz bilgi sağır, bilgisiz erdem kördür. Mesela matematik notu yüksek diye sevinirken, ahlak ve vicdan seviyesi düşükse vay halimize diyen Bir liderimiz var. Bizlerde eğitim ve öğretime önem veriyoruz. Bu yüzdendir ki İl Milli Eğitim Müdürümüze ziyarette bulunup, vekilimiz ve ilçe başkanımız ile istişarelerde bulunduk. Bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partisi kadroları eğitim için hiç bir fedakarlıktan kaçmadan tüm imkanlarını seferber etmiştir, aynı düstur ve ciddiyet ile eğitim için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Malatya'nın öncelikli hedeflerinden biri eğitim olmalıdır. İlimizin mevcut eğitim başarısının arttırılması noktasında eğitim camiasına büyük görevler düşmektedir. Bizler de eğitim camiasının her zaman yanlarında olacağımızı belirtmek isteriz” diye konuştu.