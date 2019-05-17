MHP İl Başkanı Avşar'dan 19 Mayıs mesajı

Bülent Avşar, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Avşar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 19 Mayıs 1919'da başlayan topyekûn bir direniş ve bağımsızlık mücadelesi sonunda kurulduğunu belirterek, "19 Mayıs 1919 tarihi, Türk Milletinin adeta yeniden doğduğu ve aziz milletimizin gönlünde çok önemli bir yere olduğu bir gündür.İlk adımı 19 Mayıs 1919'da atılan Milli Mücadele süreci içerisinde Türk Ulusu, Büyük Önder Atatürk'ün önderliğinde başlatılan var olma mücadelesini emsalsiz bir zaferle, uğrunda binlerce şehit vererek sonuçlandırmış, bağımsızlık mücadelesini kazanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Avşar, mesajını şöyle sürdürdü:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk gençliğine bayram olarak armağan edilen bu anlamlı gün, günümüzle yarınımız arasındaki köprü olan gençliğimizin, aydınlık yarınları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatıdır. Atatürk'ün güvendiği ve Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği gençliğimize güveniyor, bu duygu ve düşüncelerle, tüm gençlerimizin ve halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.”