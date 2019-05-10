MHP İl Başkanı Avşar'dan Ankara'ya ziyaret

Bülent Avşar, hemşehri nüfusu İstanbul'da yoğun olan illerin teşkilat başkanlarıyla verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Avşar, “İstanbul'da 240 bin ve üzerinde hemşehri nüfusu bulunan Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun, Tokat, Samsun, Erzurum, Malatya, Trabzon, Sinop, Erzincan, Rize, Kars, Ardahan, Mardin il başkanlarını Ankara'da bir toplantı gerçekleştiren Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli bey, bu süreçte İstanbul'daki hemşehri dernekleri üzerinden katkı sağlanması konusunda istişarelerde bulunduk” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, il başkanlarından illerindeki partililerin İstanbul'daki hemşehrileriyle irtibatlı şekilde seçime destek olmalarını istediklerini kaydeden Avşar, “Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Beyin önderliğinde 15 il başkanı verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Malatya'dan giderken raporumuzu teşkilatımız ile birlikte hazırlayarak liderimize sunduk. Bilindiği üzere, TÜİK verilerinden aldığımız bilgilere göre İstanbul'da 409 bin civarında bir hemşehrimiz bulunmakta ve 6 federasyon derneğimizin bünyesinde 208 civarında Malatya ve ilçeleri baz alan derneklerimiz İstanbul'da faaliyetlerini sürdürmektedir. Bütün derneklerimiz ile irtibata geçip, liderimizin emri ile İstanbul'da Cumhur İttifakına destek için var gücümüz ile tüm teşkilatlarımız ile birlikte çalışmalarımıza başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Avşar, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey'in, Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun, Tokat, Samsun, Erzurum, Malatya, Trabzon, Sinop, Erzincan, Rize, Kars, Ardahan, Mardin il teşkilatlarına bu konuda yoğun çalışma talimatı vermiştir. Söz konusu toplantılarda, seçimden başarılı sonuç alınması için 23 Haziran'a kadar izlenmesi gereken yol haritamız hakkında istişarelerde bulunduk” diye konuştu.