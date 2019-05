MHP İl Başkanı Avşar'dan Anneler Günü mesajı

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Anneler Günü dolaysıyla yayımladığı mesajında “Hiçbir zaman haklarını ödeyemeyeceğimiz, varlığımızı borçlu olduğumuz tüm annelerimizin Anneler Günü'nü, en kalbi duygularımla kutluyorum' dedi.

MHP Malatya İl Başkanı Avşar, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutlayarak Anneler Günü'nün ve anne sözcüğünün kendileri için ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

Avşar, mesajında “Tarihin her döneminde, Türk toplumlarında anneye gösterilen değer, dünyaya örnek olmuştur. Özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında, cephede kıyasıya mücadele veren evlatlarına elinden gelen desteği gösteren, onlarla birlikte can verip şehit düşen annelerimizin yazdığı tarih de bu anlamlı örneklerin her zaman canlı kalmasında bir etken olmuştur. Yağmur altında, cepheye kağnıyla mermi taşırken, bebeğinin üzerindeki battaniyeyi alarak mermiler ıslanmasın diye örtecek kadar kutsal bir görevi yapan başka bir milletin kadınını göremezsiniz. Öte yandan, ‘Cennet anaların ayakları altındadır' hadisiyle annelerimiz önemi vurgulanmıştır. Bizler, annelerimizi sadece bir günle hatırlayan değil, her günümüzü onlarla, onların hatıralarıyla yaşayan bir milletin çocuklarıyız. Bizleri en iyi şekilde yetiştirmek, hayata hazırlamak için karşılıksız sevgi veren, beklentisiz emek harcayan annelerimize her gün aynı değeri vermemiz gerektiğini en iyi bilen toplumlardan biriyiz. Üzerimizde ödenmez hakları bulunan, sevgi, fedakarlık ve sabırlarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz annelerimiz her zaman baş tacımızdır. Bizleri dünyaya getiren, büyütüp yetiştiren, sevgiyi, saygıyı öğreten, yaşamın en kutsal vazifesini yerine getiren annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, bütün annelere sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.