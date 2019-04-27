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MHP İl Başkanı Avşar'dan Darende Belediyesi'ne ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ve İl Yönetimi, Darende Belediye Başkanlığına seçilen İsa Özkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ve İl Yönetimi, Darende Belediye Başkanlığına seçilen İsa Özkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, “31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak, güzel bir çalışma yaptık. MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar Bey ve yönetimi sonuna kadar Cumhur İttifakına sadık kaldılar. Bundan dolayı kendilerine ve tüm MHP teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Amacımız, gayemiz Darende ilçemizi layık olduğu yere taşımak. Bunun için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı.


MHP Malatya İl Başkanı Avşar ise , “Cumhur İttifakı Darende Belediye Başkanı İsa Özkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Biz sağduyunun birlikteliği Cumhur İttifakı diyerek sonuna kadar sadık kaldık ve Darende ilçemizde başarıya ulaştık. Buna karşılık makamını Cumhur İttifakı'nın başarısına layık bir şekilde düzenleyen başkanımıza Milliyetçi-Ülkücü Hareket camiası adına teşekkür ederim. İlçesine yapacağı hizmetler içinde başarılar dilerim” diye konuştu.

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