MHP İl Başkanı Avşar'dan İstanbul değerlendirmesi

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin hemşehri nüfusu İstanbul'da yoğun olan illerin teşkilat başkanlarıyla görüştü. Bu görüşmeye katılan illerden biri olan MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, “İstanbul'u zillete bırakmamak için Malatya olarak çalışmalara katılacağız“ dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul'da 240 bin ve üzerinde hemşehri nüfusu bulunan aralarında Malatya'nın da bulunduğu 15 ilin başkanı ile Ankara'da geçtiğimiz gün bir araya geldi. Bu buluşmanın ardından Malatya'ya gelen MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, İstanbul'da 410 binin üzerinde Malatyalı olduğunu ifade ederek Malatya olarak İstanbul için çalışmaya başladıklarını söyledi.

İstanbul'da Malatyalıların kurduğu 6 federasyon ve 208 dernek ile sivil toplum kuruluşun olduğunu dile getiren Avşar, Devlet Bahçeli'nin talimatları ile birlikte hemen harekete geçtiklerini belirtti. Malatya'daki MHP İlçe Başkanlarının İstanbul'a gittiklerini ve bu hemşehri dernekleri ile irtibata geçtiğini belirten Avşar, “Bizde peyderpey İstanbul'a gidip geliyoruz. Cumhur ittifakını İstanbul da zafere ulaştıracağız. İstanbul'u zillete bırakmayacağız, çalışmaları en güzel şekilde yapıyoruz. Malatya olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getireceğiz” diye konuştu.