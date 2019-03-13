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MHP İl Başkanı Avşar'dan ‘Tıp Bayramı' mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.


Başkan Bülent Avşar mesajında, “Karşılaştığınız türlü güçlüklere rağmen, kutsal mesleğinizin icrasında yurttaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretiniz bizler için iftihar kaynağıdır. Bu vesileyle size minnet ve şükran duygularımı ifade etmeyi bir görev sayarız. İnsanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir hayat sunmayı hedef edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren tıp çalışanlarımızın insan hayatına saygıyı ifade eden 14 Mart Tıp Bayramınızı içten duygularımla kutluyor başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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