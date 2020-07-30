MHP İl Başkanı Samanlı'dan Bayram mesajı

MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, yayımladığı bayram mesajında, “Asırlardan beri aziz milletimizin inanç ve heyecanla kutladığı, toplumsal kardeşliğin göstergesi olan, dini değerlerin tazelenerek güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı bir Kurban Bayramı'na ulaşmış olmanın heyecanı içindeyiz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, Kurban Bayramı dolaysıyla bir mesaj yayımladı. Samanlı, “Yüce Allah'tan, bu mübarek bayramın, ülkemiz, milletimiz, Türk-İslam alemi ve bütün insanlık için hayırlara vesile olması, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Biz Müslümanların birbirimizle olan kardeşliğimizi, yakınlığımızı bir kez daha hatırlamamız, bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı ve hassasiyetlerimizi yeniden değerlendirmemiz gereken vesilelerdir” ifadelerine yer verdi.

Bayramların toplumsal yardımlaşmanın ve dayanışmanın ilkeleri ışığında, insanların birbirleriyle kucaklaştığı günler olduğunu dile getiren Samanlı, “İslam'ı en güzel ve muhtevalı haliyle yaşayan aziz milletimiz, milli değer ve hasletlerimizle bu günleri bir kat daha anlamlı hale getirmiştir. Bayramlar, umutların yeniden yeşerdiği, azmin ve inancın her sorunun üstesinden gelmenin en temel yolu olduğuna dair kararlılıkların bir kez daha kazanıldığı mana iklimleridir. Bu düşüncelerle ile dünya da ve ülkemiz de ki Covid-19 salgını nedeniyle içerisinden geçmekte olduğumuz bu sıkıntılı günlerin bir an evvel sona ermesini diliyorum” dedi.

Korona virüsü nedeniyle bu bayramda partilerinde bayramlaşma töreninin olmayacağını dile getiren Samanlı, “Partimizde vatandaşlarımız ile bir araya gelememenin üzüntüsü ve hüznü içerisinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Bayram vesilesiyle büyük Türk milletinin, Türk dünyasının ve İslam aleminin mukaddes Kurban Bayramını en içten duygularımla kutlar, ülkemiz ve milletimiz için yükselişe ve huzura vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan dilerim” ifadelerini kullandı.