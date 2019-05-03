MHP Kadın Kolları'ndan Ankara'ya çıkarma

MHP Malatya Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek ve yönetimi Ankara'da bir dizi görüşmeler yaptı.

MHP Malatya Kadın Kolları Ankara temaslarına Başbuğ Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edip dua ederek başladı. Kadın Kolları Gazi meclisinde, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Manisa Milletvekili Erkan Akça'yı, MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül'ü, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ı da ziyaret etti. Görüşmelerin çok faydalı geçtiğini belirten Başkan Çiçek, "MHP Malatya İl Başkanımız R.Bülent Avşar bey'in direktifleri ve izinleri ile Kadın Kollarımız olarak Ankara'da bazı görüşmeler gerçekleştirdik. Faydalı görüşmeler oldu. Kadın Kollarımızın 19 aylık çalışma raporunu Ankara'ya gitmeden önce İl Başkanımız R.Bülent Avşar bey'e takdim ettik ve Ankara'ya hareket ettik. Kutlu sevdamız MHP Genel Merkezinde ve Gazi meclisimizde Milletvekillerimizi , Grup Başkanvekillerimizi ziyaret ettik. Kadın Kolları Genel Başkanımız Nevin Taşlıcay hanımefendiye ve MHP Genel Başkanımız Bilge Liderimiz Dr.Devlet Bahçeli Bey'e çalışma ve faaliyet raporlarımızı sunduk. Yaptığımız ve bundan sonraki yapacağımız çalışmalar hakkında Genel Başkanlarımızı bilgilendirdik” dedi.

Başkan Çiçek, " MHP Malatya İl Başkanımız ve Kadın Kollarımızdan Genel merkezimizin fazlasıyla memnun olması bizleri fazlasıyla memnun etmiştir.Özellikle çalışmalarımızdan son derece memnun olan MHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nevin Taşlıcay'ın bizlere olan güveni ve güler yüzlü karşılayışı fazlasıyla bizleri memnun etmiştir.Bilge Liderimiz Dr.Devlet Bahçeli bey'in Kadın Kollarımız ile bizzati ilgilenmesi, üstün fikirleri ile bizleri aydınlatması hakikaten her şeye değerdi. Görüşmelerimizin hepsinden aldığımız sonuç, 'Malatya'dan çok memnunuz' olması işimize ve çalışmalarımıza, İl Başkanımız R.Bülent Avşar beyin liderliğinde devam ettireceğiz" diye konuştu.