MHP kadın kollarından anlamlı etkinlik

Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen, Saz eğitmeni Emrah Umut'un eğitimini üstlendiği saz kursu ve ahşap yakma sanatı eğitim programının ardından Sarıkamış Şehitlerini anma programında duygulu anlar yaşandı.

Programa MHP Malatya Kadın Koları İl Başkanı Selma Çiçek, ilçe kadın kolları temsilcileri, teşkilat yönetim kurulu üyeleri, çok sayıda partili ve basın mensupları katıldı.

Kadınların saz eğitimi aldığı ve ahşap yakma eğitiminin verildiği programda, Başkan Çiçek, kısa bir konuşma yaptı. Kadının toplumdaki değerine vurgu yapan Çiçek, gerek iş hayatında gerekse sosyal hayatta kadınların yeri ve önemini belirti. Mutlu ailelerin ve sağlıklı nesillerin temelinde kadınların olduğunu ifade eden Başkan Çiçek "Kadınlarımız, toplumumuzun ayakta durmasından gelişmesine kadar her noktada esas etkili unsurdur" şeklinde konuştu.

Sarıkamış'ın doksan bin canla yazılan bir destan olduğunu belirten Çiçek, "Eksi 39 derece soğuk ve tipiye rağmen öleceğini bilerek, donacağını hiç düşünmeden cepheye yürüyen doksan bin vatan evladı tek kurşun atmadan şehit olmuşlardır''ifadelerini kullandı.

Başkan Çiçek'in konuşmasının ardından' Sarıkamış Şehitleri' için dua edilip, katılımcılara ikramlar yapıldı.