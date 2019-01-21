MHP Kadın Kollarından anlamlı konferans

Dr. Adil Zereyli ve Avukat Sevda Sürücü'nün konuşmacı olarak katıldığı konferansa mahalledeki kadınlar yoğun ilgi gösterdi. MHP Malatya Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek ve yönetiminin de katıldığı toplantıda kadınlara özlük hakları ve sağlık konusunda bilgiler verildi.

Kolları olarak halka hizmet etmenin ve bilinçlendirme adına konferans ve seminerler düzenlediklerini açıklayan Kadın Kolları Başkanı Çiçek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana, ben ve yönetimim, İl Başkanımız Bülent Avşar'ın direktifleriyle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu kapsamda Taştepe'li vatandaşlarımıza bilgilendirme amaçlı, özellikle kadınlarımıza yönelik hem sağlık hem de özlük hakları çerçevesinde konferans düzenledik. Taştepe'li kadınlarımıza konferansımıza göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca bilgi birikimleri ile bizleri ve kadınlarımızı aydınlatan, konuşmacılarımızdan Dr. Adil Zereyli beye ve Avukat Sevda Sürücü hanımefendiye de çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da Kadın kolları olarak etkinliklerimiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 saat süren kadınların sağlık ve özlük hakları adlı konferans da konuşmacıların vermiş oldukları bilgiler sonrası, soru cevap şeklinde konferans sona erdi.