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MHP Malatya İl Başkanlığı'na Samanlı atandı

MHP Malatya İl Başkanlığı’na Mesut Samanlı atandıMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Bülent Avşar’ın 27 Ocak 2020 tarihinde görevden istifa etmesinden sonra, MHP Malatya İ Başkanlığı’na, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı parti genel merkezi tarafından atandı.

MHP Malatya İl Başkanlığı'na Mesut Samanlı atandı


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Bülent Avşar'ın 27 Ocak 2020 tarihinde görevden istifa etmesinden sonra, MHP Malatya İ Başkanlığı'na, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı parti genel merkezi tarafından atandı.


Samanlı'nın MHP Malatya il yönetimini oluşturacağı kaydedildi.

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