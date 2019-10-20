MHP Malatya İl Kadın Kolları sergi düzenledi

‘Güçlü Kadın Güçlü Türkiye' düsturuyla MHP Malatya Kadın Kolları'nın başlatmış olduğu kadınlara yönelik kurslarda yıl içinde yapılan el işleri sergisinin açılışı Kışla (Atatürk) caddesinde yapıldı.

Sergiye, Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Malatya İl Başkanı Muhsin Yiğit, Akçadağ Derneği Başkanı Cahit Leventoğlu, Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Bayram Işık, MHP Malatya İl Başkan Yardımcısı Said Yalçın çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren MHP Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek, “MHP Kadın kolları il başkanlığı olarak ‘Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye' düsturu ile başlatmış olduğumuz kadınlarımıza yönelik yıl içinde yapılan el işleri sergimize hoş geldiniz. Çıraklık sergimiz sonrası inşallah ara ara ustalık sergilerimizi de açacağız” dedi.

Akçadağ Dernek Başkanı Cahit Leventoğlu ise, “MHP Kadın kolları il başkanlığımıza böylesi güzel bir etkinliği düzenlediği için teşekkür ediyorum. Barış harekatının sonuna kadar arkasındayız. Başkanımızın bundan sonraki yapacağı etkinlikte hep yanındayız" dedi. TÜRKAV İl Temsilcisi Muhsin Yiğit de , yaptığı konuşmada, “MHP Kadın kolları il başkanlığının düzenlemiş olduğu bu güzel programa katıldık. Emeklerine sağlık güzel çalışmalar yapmışlar. Böyle sosyal sorumluluk projeleri Malatya'mız adına sevindiricidir ”şeklinde konuştu.

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Bayram Işık ise, "MHP Kadın Kolları il başkanlığımızın bu anlamı kermesine katıldık. Bundan sonrası için daha güzel programlar yapacaklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı. MHP İl Başkan Yardımcısı Said Yalçın da, "Bugün Milliyetçi Harekat Partisi Kadın kollarımızın düzenlemiş olduğu güzel bir etkinlikteyiz. MHP il başkanımız Bülent Avşar'ın il dışında olması münasebetiyle bugün ben görevlendirildim. Kermesimizin öncelikle Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Pazartesi günü kadın kollarımız sınırda teröristlerle çatışan askerlerimiz için Kızılay ile ortak bir proje geliştirdik. Bu projeye tüm Malatya halkını kan vermeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Serginin 22 Ekim Salı akşamına kadar gezileceği kaydedildi.