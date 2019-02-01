MHP Malatya'da seçimlere kendi amplemi ile giriyor

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Malatya'da Belediye Başkanlıklarında Cumhur ittifakı olarak seçimlere girdiklerini belirterek, "Ancak Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatımız Belediye Meclis üyeliği için ittifak etmeyecektir" dedi.

Yerel seçimlere sayılı günler kala ittifaklar illerde farklı politikalar izliyor. Malatya'da 13 ilçeden ikisi MHP'nin adaylarına ayrılırken, Belediye Meclis Üyelerinin dağılımının nasıl olacağı merak ediliyor.

MHP İl Başkanı Bülent Avşar yaptığı açıklamada seçimlerin önemine değinerek, "Bölgemiz'de ve dünya genelinde Emperyalistlerin sınırları yeniden şekillendirmek için var gücüyle çalıştığı şu günlerde, zor bir coğrafya'da yer alan ülkemizin sınırlarını değiştirmek ve iç savaş çıkarmak umuduyla yüzyıllık projelerini hayata geçirmek için var güçleriyle çalıştıkları bir gerçek. Güçlü bir ülke olmak ve milli birlik ve beraberliği en yüksek seviyede tutmak için MHP Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde ‘Beka' konusunda çok önemli açıklamalarda bulunmuştu. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ülkemiz için tutunduğu tavır kamuoyunda büyük takdir toplamıştır. Bekası olmayan ülkede tüm belediyeleri kazanmanın hiçbir şey ifade etmeyeceğini vurgulayan sayın genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ülke menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne sermiştir" ifadelerine yer verdi.

MHP'nin Malatya İl genelinde bazı ilçelerde kazanma olasılığı çok yüksek olmasına rağmen, genel merkezin politikalarına riayet ederek, teşkilat olarak yerel seçimlerde AK Parti ile birlikte çalışacaklarını dile getiren Avşar, "Ancak Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatımız Belediye Meclis üyeliği için ittifak etmeyecektir. Cumhur İttifakımız sadece Belediye Başkanlığı seçimleri için yapılacaktır. Meclis üyeliği için Milliyetçi Hareket Partisi kendi adayları ile yoluna devam edecektir. Ülkemiz çıkarları için her zaman üstümüze düşeni yapacağımıza milletimizin inancı tamdır. Ne Mutlu Türk'üm diyene" diye konuştu.