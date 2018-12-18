İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP Malatya'nın 13 ilçesinde adayları belirledi

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, yerel seçimler öncesinde Malatya’da 13 ilçede adayları belirlediklerini ifade etti.

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, yerel seçimler öncesinde Malatya'da 13 ilçede adayları belirlediklerini ifade etti. Avşar, Malatya Büyükşehir Belediyesi için ise henüz kesinleşmiş bir şey olmadığını dile getirdi.


MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, 2019 seçimlerinin önemli olduğunu kaydederek, parti olarak bütün belediyelere talip olduklarını ve bu yönde çalışmaları devam ettirdiklerini söyledi. Göreve geldikleri gün itibariyle vatandaşlarla olan buluşmalarını arttırdıklarını dile getiren Avşar, “Bizler Malatya'nın hak ettiği şekilde yönetilmesi ve hizmet noktasında gereken tüm çalışmaların yapılmasını her zaman her yerde söylüyoruz. Rahmetli Başbuğumuzun da üzerinde önemle durduğu gönülleri fethetme noktasında temaslarımız sürüyor. Malatya geneli her semt ve bucakta vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorun ve isteklerini dinliyoruz” ifadelerini kullandı.


Yerel seçimleri MHP olarak önemsediklerini belirten Avşar, Malatya'da belediye başkanları çıkaracaklarını ifade etti. 13 ilçe için aday adayları başvurularını aldıklarını ve şu an itibariyle adayların belirlendiğini belirten Avşar, isimlerin önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.


Malatya Büyükşehir Belediyesi için ise şu anda ittifakın söz konusu olmadığını vurgulayan Avşar, henüz kesinleşmiş bir şeyin olmadığını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.