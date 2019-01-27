MHP'de ilçe başkanları istişare toplantısı yapıldı

Avşar, 13 ilçede de “Aslanlar gibi çalışacağız” dedi.

MHP İl Binasında düzenlenen istişare toplantısında konuşan MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, 13 ilçede de başarılı sonuç alacaklarına dair MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye söz verdiğini dile getirdi. Genel seçimlerde gösterilen performans ile Türkiye'de iller arasında MHP Malatya İl teşkilatının birinci sırada yer aldığını ifade eden Avşar, “19 yıl sonra milletvekili çıkartarak teşkilatımız ile birlik ve beraberliğin örneklerini sergiledik” dedi.

Önlerinde bir beka sorununun olduğunu kaydeden Avşar, 31 Mart'a kadar tüm teşkilat ile gece gündüz demeden 13 ilçede de başarılı çalışmalara imza atarak yine Türkiye genelinde Malatya'nın başarısından söz ettireceklerini söyledi. Tüm ilçe başkanlarına güveninin sonsuz olduğunu dile getiren Avşar, “Aramıza nifak tohumları serpmek isteyenler olacaktır, buna asla izin vermeyin. Cumhur İttifakı'na bilge liderimizin emri ile Malatya'da sonuna kadar uyacağız, uymayanları da uyaracağız” şeklinde konuştu.

Başkan Avşar, konuşmasında “MHP Genel Başkanımız Liderimiz Devlet Bahçeli'nin dediği gibi, 'Gevşeklik göstermeyin'. MHP olarak Cumhur İttifakı gereği neyse onu yaptık. Birkaç belediye alalım diye ilkelerimizi çiğnemedik. Belediye derken bekayı görmezden gelmeyin, düşman sevindirmeyin, zilleti güldürmeyiniz. Ya beka ya bela seçiminde sonuna kadar beka diyeceğimizi sakın aklınızdan çıkarmayın, gevşeklik göstermeyin. Başaramazsak gök girsin kızıl çıksın, çalışacağı, ant olsun başaracağız. Teneke gürültüsü çıkaran soytarıları mahcup edeceğiz. Zaman milliyetçi ülkücü hareketindir. Zemin ise tüm Türkiye'dir. Hiç kimse davanın önünde üstünde davadan daha önemli değildir. Kibirlenmek, böbürlenmek, insana tepeden bakmak, dava arkadaşının düşmesini beklemek utanmazlıktır. Millet ne diyorsa ona kulak vereceğiz. Zillete ise haddini bildireceğiz. Boş tribünlere oynamayacağız. Hırslarımıza yenilmeyeceğiz” diye konuştu.

13 İlçe başkanı ile uyum içinde çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Avşar, seçim çalışmalarına start erdiklerini de belirterek, tüm ilçelerde sürdürülen çalışmalara da katılacağını söyledi.