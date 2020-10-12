MHP'den Teknofest'de derece yapan öğrencilere ziyaret

MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, bu yıl Gaziantep'de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020'de derece yapan öğrencileri ziyaret ederek hediye verdi.

Bu yıl 24-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep'te düzenlenen Teknofest'te Malatya Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Ali Mirza Küçükarslan, Tahsin Yiğit, Nurefşan Binici ve İkranur Şevval Toptaş'ın HÜMA adlı projeleri, Uçan Araba Tasarım Yarışması Serbest Kategoride Türkiye ikincisi oldu.

Öğrencileri ziyaret ederek projeleri hakkında bilgiler alan MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin de salamlarını getirdiklerini belirterek, “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin de geleceğimiz olan gençlerimize ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Kendisinin selam ve tebriklerini de iletiyoruz” dedi.

Dünyada en fazla gelişen sektörün teknoloji olduğuna da dikkat çeken Samanlı, "Biz yıllarca Türkiye olarak teknolojik gelişmeleri sadece televizyonlardan izliyorduk. Ama artık gelinen süreçte kendi evlatlarımızı seyretmenin, onların başarısını görmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” diye onuştu.

MHP olarak gençlerin yanında olduklarını da ifade eden Samanlı, bu başarıda emeği olan herkesi tebrik etti.

“Orman yangınları PKK'nın işi”

Öte yandan MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Hatay ve sonrasında bazı illerde yaşanan orman yangınlarına da değinerek, sabotajın PKK'lı teröristlerce yapıldığını söyledi. Günlerdir herkesin içi acıtan olayları yakından takip ettiklerini belirten Samanlı, “15 Temmuz sonrası FETÖ terör örgütü başta olmak üzere terör örgütleri ile amansız bir mücadele sergileniyor. Bitme sürecine giren terör örgütlerinin bu tür sabotajlar la ülkeyi kaosa sürükleme girişiminde olduğunu görüyoruz. Bunların mecliste uzantısı olan HDP var, onlarında ittifakta olduğu partileri biliyoruz. Halkımızın bunları çok iyi görmesi gerekiyor. Gezi olaylarında, Kaz dağı olaylarında ortaya çıkan sözde sanatçılar, akil insanlar maalesef bu duruma sessiz kaldılar. Burada da yanan hayvanlar, ağaçlaru hep birlikte görüyoruz. Belki de binlerce hayvanı canı canlı yaktılar. Bunun karşısında sessiz kalan herkes hesap vermek zorundadır. Herkesin bunu lanetlemesi gerekiyor, bunu yapan ise PKK terör örgütüdür” diye konuştu.