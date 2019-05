MHP'li Avşar, İstanbul'da seçim çalışmalarını sürdürüyor

Yaklaşık 10 gündür İstanbul'da bulunan Avşar ve yönetimi Malatya dernekleri ile bir araya gelerek 23 Haziran'da gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için destek istiyor. 23 Haziran'da İstanbul'un ehline emanet edileceğini ifade eden Avşar, “Yaklaşık 10 gündür İstanbul'da hemşehrilerimiz ile olan görüşmelerimiz ve istişarelerimiz sonucu, Cumhur ittifakına destek veren Malatyalı hemşehrilerimiz bizleri ziyadesiyle sevindirmiş ve mutlu etmiştir. Bilindiği üzere MHP Genel Başkanımız Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Bey'in talimatları ile İstanbul'da yaşayan 410 bine yakın hemşehrilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Konfederasyon ve bağlı bulunan federasyon akabinde 208 derneğimiz başkanları ve yönetimi ile bir araya gelmeyi hedefledik. Liderimizin emirleri doğrultusunda, Malatya'da İl Yönetimim ve teşkilatlarımız ile yaptığımız istişare toplantısından sonra İstanbul'a karargah kurduk. Bu bağlamda şu ana kadar dernek yöneticilerimiz ve yönetimleri ile gerçekleştirdiğimiz toplantılarda olumlu tepkiler almamız ve şahsımıza ve akabinde partimize gösterilen ilgi ve alaka bizleri son derece sevindirmiştir. Liderimizin sürdürmüş olduğu ve Cumhur İttifakına olan bağlılığı dernek başkanlarımız ve yönetimleri tarafından takdir ile karşılanmakta” ifadelerini kullandı.

Bahri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Ahmet Ayhan ve yönetimi ile iftar programında bir araya gelen Avşar, seçimlerde Cumhur İttifakına destek istedi. Avşar, ”Milliyetçi Hareket Partisinin bugünkü duruşunun temeli, tarihi sorumluluk ve atalarımızın ortaya koymuş olduğu mücadelenin günümüzdeki kararlığıdır. Milliyetçi Hareket Partisi gündelik siyasi algılar ile uğraşmayan, tek gayesi milletin ve devletin bekasının sonsuza kadar yaşatılması ülküsü ile her durum ve şartta mücadele veren şehitler kervanının yıkılmaz kalesidir" şeklinde konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarının her birinin hayatının bir kahramanlık destanı olduğunu dile getiren Avşar, şunları söyledi:

“Çektikleri çileler, işkenceler, idam sehpalarında ortaya konan canlar ki o canlar son nefeste dahi Allah, vatan, millet ve turan diye haykıran o aziz irade, bugün siyasi hareketimizin omurgasını ve kalbini oluşturmaktadır. Derdi millet olan bu hareketin önünü kesmeye çalışan çok olacaktır. Derdi devlet olan bu harekete tuzak kurmak isteyen gafiller olacaktır. Derdi Allah davası olan bu harekete şeytanlık besleyen hainler olacaktır. Kim ne yaparsa yapsın, ne oyun oynarsa oynasın, ne plan kurarsa kursun, Milliyetçi Hareket Partisi cenabı Allah'ın yardımı ve izniyle hepsini o şer odaklarının hainlerin, siyasi kepazelerin, ahlaksızların, bölücülerin oyunlarını, planlarını bir bir ezip geçecektir."

Millet sevdasının kendilerinin güç kaynağı olduğunu vurgulayan Avşar, "Gücünü, kendisini oluşturan milletten alan davalar hiçbir zaman yanılgıya ve yenilgiye uğramamıştır. Siyasi tarihimiz bizi her zaman haklı çıkarmıştır. Milletimiz bunu en yakından görüyor. Milletimizin derdi bizim derdimiz, milletimizin kederi bizim kederimiz, milletimizin acısı bizim acımız, milletimizin tavrı bizim tavrımızdır. Milletin güvencesi ve teminatı olarak kendimizi her daim her sorumluluğu almaya kararlı görüyoruz. Bu nedenle 23 Haziran İstanbul Belediye seçimlerinde gücümüzü tek kaynağımız olan yüce Türk milletinden alıp Kızıl Elma iktidarına kararlılıkla yürüyeceğiz. Milletimizin teveccühü inşallah Cumhur İttifakında olacaktır. Bunu 23 Haziran'da çok açık bir şekilde göreceğiz” diye konuştu.