MHP'li Avşar, Kuluncak halkıyla buluştu

Kuluncak'ta, Belediye Başkanı Erhan Cengiz ve Kaymakam Okan Daştan'ı ziyaret eden Avşar ilçe halkıyla da bir araya geldi.

Kurban Bayramı öncesi ilçe gezilerini sürdüren MHP Malatya İl Başkanı Avşar, Kuluncak'ta bazı temaslarda bulundu. Ziyaretlerin ilkini MHP İlçe Başkanlığına yapan Avşar, burada teşkilat üyelerinin Kurban Bayramını kutlayarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin bir dünya lideri olduğunu ifade eden Avşar, “Bizlerde diyoruz ki, yolun yolumuzdur, sözünüz sözümüzdür' ifadelerine yer verdi. Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarını anımsatan Avşar, “Liderimiz Parti Genel Merkezinde yapmış olduğu basın toplantısında aynen şunları söylemiştir. 'İP'in 4.Olağanüstü Kongresi'nde çarşaf liste dediler, demokrasi dediler, ayarlanmış ve planlanmış anahtar listeyi 239 kişinin içine özenle ve kurnazca yerleştirdiler. Ülkücüler dışlandı, Ülkücüyüm diyenler yok sayıldı. İP'in Başkanı Türk milletine yalan söyledi, delegelerini yüzsüzce aldattı. Demokrasi değil demogoji sahneye çıktı. İP zaman kaybıdır, ayıplıdır, arızalıdır, sakıncalıdır, Kandil ve Pensilvanya'nın ileri karakoludur. İP Başkanı'nın Ülkücülere haydut demesi tek kelimeyle kokuşmuşluktur. Bununla birlikte Ülkücüye haydut demek şerefsizliktir. ' Evet bizlerde diyoruz ki, Ülkücüye haydut demek şerefsizliktir. Ülkü Ocakları'ndan haydut çıkmaz. Ülkü Ocakları ne yaptığını bilen, ne söylediğini bilen, nereye ulaşmak istediğinin bilincinde olan muazzam bir fikir ekolü, köklü bir eğitim yuvasıdır" ifadelerini kullandı.

Daha sonra MHP Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz'i makamında ziyaret eden Avşar, Kuluncak halkına hizmet için her zaman belediyenin yanında olduklarını söyledi. Başkan Avşar, "Yerel seçimlerde Başkanımız, İlçe teşkilatımız var gücü ile kol kola, omuz omuza tek yumruk olarak çalıştılar. Ve bunun meyvesi olarak da Cumhur İttifakında Erhan Başkanımız Belediye Başkanı oldu. Başkanımızın hizmetlerine tüm hızıyla devam edeceğine, başlayacağına inancım tamdır. Ve bizler Milliyetçi Hareket mensupları olarak her zaman başkanımızın yanında olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

Avşar daha sonra Kuluncak Kaymakamı Okan Daştan'ı MHP Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Yeşilyurt Belediyesi Belediye meclis üyesi Burhan Kılıç ve partililer ile birlikte makamında ziyaret etti. Burada Kaymakam Daştan ile bir süre Kuluncak ilçesi ile ilgili sorunlar ile ilgili istişare etti. Avşar Kuluncak ziyaretini son olarak esnafları gezerek sona erdirdi.