MHP'li Avşar'dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlaması

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle mesaj yayınlayarak, "Her insan için değişik mana ve önem ifade eden yaşlılık, hayatın çok özel bir dönemidir. Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Yaşlılık dönemi itibar gerektirmektedir. Bu aynı zamanda bir minnet borcudur. Yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, daha aktif olması ve yaşama bağlı kılınmaları gerekir. Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak öncelikli görevlerimiz arasındadır” ifadelerini kullandı.

Avşar, açıklamasının devamında ise, "Tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftasını ve gününü kutluyor, minnet ve şükran duygularımla yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyorum" diye konuştu.