MHP'li Avşar'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Avşar, mesajında Gaziler Günü'nün ayrı bir önem taşıdığına dikkat çekti.

Vatanı için canını siper eden Gazilerin övgü ve minnetle anılması adına 19 Eylül Gaziler Günü'nün ayrı bir önem taşıdığını dile getiren İl Başkanı Avşar, “Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü ile milli birlik ve beraberliğimizin bekası uğruna üstün fedakarlıklar göstererek canı ve kanı pahasına göğsünü siper etmiş ve gazilik mertebesine ulaşarak bu nişanı bir ömür boyu gururla taşımış gazilerimizin, değerinin anlaşılması ve hak ettikleri şekilde övgü ve minnetle anılması açısından 19 Eylül Gaziler Günü ayrı bir önem taşımaktadır” dedi.

Bugün de terörle mücadelenin aralıksız sürdüğüne işaret eden Avşar'ın mesajı şu şekilde:

“İstiklalimizi korumak, ülkemizin her köşesinde huzur ve emniyeti sağlamak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve canı pahasına vatanını korumayı görev edinen bir milletin evlatları olarak bu Gaziler Günü'nü idrak ederken gazilerimizin ve şehitlerimizin ailelerinin gururlarını ve kederlerini yürekten paylaşıyoruz. Dün cephelerdeki savaşlarda istiklal ve istikbaline sahip çıkmış olan aziz milletimiz, bugün de ülkemizin huzuruna kast eden terörle mücadeleye devam ediyor. 15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunduklarına dikkat çeken Başkan Avşar, “ Ancak, milletimiz, darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazmışlardır. Bu fedakarlıkları bize miras bırakan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal Rütbesi ve Gazi Unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü'nü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimiz ve kahramanlıkları ile her zaman gurur duyduğumuz ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet minnet ve saygıyla anıyor, hayatta olanlarına uzun ömürler diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Malatyalı vatandaşlarımın ve Gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.”