MHP'li Avşar'dan "Bahçeli" twitlerine sert tepki

Devlet Bahçeli'nin sağlığı ile ilgili çıkan olumsuz haberler ve sosyal medyada çıkan twitler ile ilgili sert tepki göstererek, "Liderimizin sağlığı üzerinden siyaset yapan densizler, bilge liderimizin ismini ağzınıza alırken bir değil bin defa düşüneceksiniz" dedi.

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, MHP Lideri Devlet Bahçelinin sağlığı ile ilgili olumsuz twitlere tepki gösterdi. Avşar, "Şükürler olsun bilge liderimizin sağlığı çok iyi durumdadır. Liderimizin sağlığı üzerinden siyaset yapan densizler, bilge liderimizin ismini ağzınıza alırken bir değil bin defa düşüneceksiniz. Hangi kumpasları kursanız boşuna, hangi niyetleri besleseniz beyhude. Ülkücüler Türk Milletinin çelikleşmiş iradesidir. Bu iradenin adı Bilge Lider Devlet Bahçelidir” dedi. MHP'nin Türkiye ile birlikte Cumhur İttifakı üzerinden hesap yapmaya yeltenenlerin ve senaryo yazanların sonlarının hüsran olacağını belirterek, "Varsın çıkarcılar iş birliği yapsınlar, varsın hainler güç birliği yapsınlar. Biz hepsine yeteriz. FETÖ şeytanını topraklarında kendi güvenlik güçleriyle koruyan ABD, topraklarımızda, coğrafyamızda bizlere hesap yapan ABD, Ülkeye FETÖ ile birlikte terör örgütleri ile saldıran ABD, partimize ve onun bilge lideri Devlet Bahçeli'ye olan düşmanlığını ilan etmiştir. Siz şeref yoksunu terör örgütleri ve onlara destek olan devlet düşmanlarından hesabı mutlaka bir gün sorulacaktır. Bilmelisiniz ki ‘Türkiye Halkları' diye bir şey yoktur. Sadece ‘Türk Milleti' vardır. Bu gerçeği yok saydıkça karşınızda milletimizi ve onun bekası için ant içmiş MHP'yi bulacaksınız" ifadelerine yer verdi.

Avşar, "Halen karanlık oyun peşinde komplo içindesiniz. FETÖ firarisinin şerefsiz twitini beğenen ABD Büyükelçiliği üzerinden liderimizi ve MHP'yi zan altında bırakmaya, kuşku uyandırmaya, arsızca karalamaya heves ediyorsunuz. Çabalarınız beyhudedir, Türk Milleti lideriyle birliktedir" diye konuştu.