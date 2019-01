MHP'li Avşar'dan ihracat vurgusu

MHP'li Avşar, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada 2018 yılında ihracatın 168,1 milyar dolar, ithalatın ise 223,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, ihracattaki artışın son derece önemli olmakla birlikte, dış ticaret açığının 55 Milyar dolar olmasının düşündürücü olduğunu ifade etti. Ülke olarak her 100 birim üretimin 66'lık bölümünün ithal olmasının, yerli ve milli bir ekonomi açısından oldukça tehlikeli olduğuna dikkat çeken Avşar, ülke olarak yerli ve milli bir ekonomiye geçmenin, yeni bir kurtuluş savaşı mücadelesi kadar önemli olduğunu söyledi. Ülkedeki her kurum-kuruluş, sivil toplum örgütleri ve fertlerin bu konuda çalışma yapması gerektiğini belirten Avşar, “İhracatı artırmak için yapılması gereken çalışmalardan birisi de, ülkemizde var olan yaklaşık 60 bin adet fabrika için, yıllık ihracat hedefi verilmesi, Organize sanayi bölgelerinde arsa tahsisleri yapılırken, ihracat yapacak firmalara öncelik verilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. Avşar, “Gerçekleşen veriler incelendiğinde,168 milyar dolar ihracatın, 60 bin fabrikaya dağıtılması ile ortalama her fabrikada 2,8 milyon dolarlık bir ihracat yapılması anlamına geliyor. Bu tutarın 5 yıl içerisinde, her fabrikada en az 5 Milyon dolar ihracat hedefi verilerek, ilgili kurumların takipçi olması gerekiyor” ifadelerine yer verdi. 2018 yılı büyüme rakamlarının incelendiğinde yıl ortalamasının yüzde 4,5 altında gerçekleşecek bir büyümenin ülkede işsizliğin daha da artması anlamına geldiğini belirten Avşar, “Hükümet olarak işadamlarımıza teşviklerin artarak verilmesinin, krizden daha kısa sürede çıkmamızı sağlayacaktır” dedi.

Avşar açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ülkücü yemininde geçen ‘Komünizme, faşizme, kapitalizme ve her türlü emperyalizme karşı mücadelemiz devam edecektir' sözü ile ülkücüler olarak hem kapitalizme hem de emperyalizme karşı mücadele etmenin, iyi bir ekonomi bilgisi gerektiriyor. Ülkücü camia olarak ekonomide yapılacak her hamlede yer alacağız. Başta Türkiye ihracat meclis TİM, TOBB, Ticaret Bakanlığı ile Maliye ve Ekonomi Bakanlığı'nın zorlu geçecek 2019 yılını atlatmak için, işadamlarımıza ihracat yapmaları konusunda daha kapsamlı teşvikler verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”