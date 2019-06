MHP'li Avşar'dan Pençe Operasyonu'na tam destek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlattığı Hava ve kara operasyonu ile ilgili bir açıklama yapan MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, harekatı desteklediklerini ifade ederek harekatın Türkiye için önemine değindi.

Avşar Hakurk bölgesinde başlatılan operasyon ile ilgili bir açıklama yaparak, operasyonu sonuna kadar desteklediklerini söyledi. Avşar, "Operasyon çok önemli bir dönemde son derece önemli bir bölgede 'alan hakimiyeti' kurmanız anlamına geliyor. Harekatın Türkiye, Suriye, Irak, İran ve bölgedeki diğer güçler arasında yeni bir denge oluşturacağı anlamına da gelmekte. Pençe Harekatının Kandil'e uzanmaması için bir sebep yok ancak bunu zaman içerisinde görebiliriz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Kuzey Irak'taki stratejik terör hedeflerinin kara operasyonuyla etkisizleştirilmesi amacıyla Pençe adını verdiği operasyonu başlattığına işaret eden Avşar, Kuzey Iraktaki PKK Varlığının ortadan kalkmadığı sürece Türkiye'nin her zaman tehdit altında kalacağını dile getirerek, "Terörizmin karanlık hedefleri, terör örgütlerinin hain ve hunhar eylemleri sadece Türkiye için değil bütün ülkeler için bir numaralı tehdittir. Terör insanlık için büyük bir musibet, vahim bir felakettir. Dünya bu felaketle amasız, aracısız, amansız mücadele etmek zorundadır. Türkiye terörizmin ağır sonuçlarına ciddi ölçüde maruz kalmıştır. Bölücü terör örgütleri yıllardan beri güvenliğimizi, varlığımızı, birliğimizi, elbette milli bekamızı keşif şekilde hedef almışlardır. Terörün beşeri, sosyal ve ekonomik maliyeti ne yazık ki çok fazla olmuştur. Bedelini can vererek, kan dökerek ödediğimiz cennet vatanımız, mensubiyetinden onur duyduğumuz aziz milletimiz küresel operasyonların, emperyalist komploların, tarihi hesaplaşmaların odağında yer almıştır. Türkiye'nin mücavir bölgelerine terör örgütleri alenen yuvalanmıştır " şeklinde konuştu.

Türkiye'nin içinde, Suriye ve Irak'ın Kuzeyinde teröristlerin cirit attığını anımsatan ve MHP Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'nin açıklamasını hatırlatan Avşar, "27 Mayıs 2019 tarihinde, topçu atışları ve jetlerimizin hava akınıyla başlayan, müteakiben Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk Bölgesine komando tugaylarımızın intikaliyle derinleştirilen Pençe Operasyonu terörle mücadele sürecinin en önemli safhalarından birisidir.' Bu bağlamda şartsız olarak Pençe Operasyonunu destekliyoruz. Dualarımızı kahraman askerlerimize Mehmetçiklerimiz üzerinedir. Vatanseverlik, feragat işidir, vatanını seven, vazifesini yaparken beklemez. Şehit kanlarıyla sulanmış davamız ve partimiz dualı bir dava ve dualı bir partidir. Ne zamanki bizlere görev verilir , kanımızla , canımızla Türk Silahlı Kuvvetlerine yardım amaçlı her daim Malatya teşkilatının hazır olduğunu dile getiren Avşar, "Pençe operasyonuna desteklerimiz tamdır. Ne zaman görev verilir Malatya teşkilatı her daim vatanımızın bekası için canını ortaya koyacaktır. Bu anlamda şu anda görevleri başında düşünceleri sadece vatan olan tüm özel eğitilmiş askerlerimize ve Mehmetçiklerimize dualarımızı yolluyoruz. Bilsinler ki yalnız değiller” diye konuştu.