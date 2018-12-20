MHP'li Avşar'dan Seçim Kurulu müdürlerine ziyaret

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, yaklaşan yerel seçimler öncesi İl Seçim ve Yeşilyurt İlçe Seçim Kurulu Müdürü Hanifi Orhan ile Battalgazi İlçe Seçim Kurulu Müdürü Gürsel Dursun'u ziyaret etti. Ziyaretler ile ilgili konuşan Avşar, “Bugün itibariyle müdürlerimize ziyaret amacımız seçim mevzuatları hakkında bilgi alışverişinde bulunmaktır. Bildiğiniz üzere yaklaşan yerel seçimler öncesi yapmış olduğumuz ziyaret, seçimlerin daha makul, daha akılcı ve akıllara soru işareti kalmamak adına seçimlerdeki mevzuatlar hakkında bilgi almak ve istişarelerde bulunmak maksadıyla ziyaretlerimizi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Her iki Müdürümüze de misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Avşar ayrıca, 13 ilçedeki adaylarına belirlediklerini ifade ederek kısa zaman içinde tüm Malatya halkına duyuracaklarını söyledi.