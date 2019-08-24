MHP'li Fendoğlu gençlerle sohbet etti

Gençlik ve Eğitim Derneği'nin geleneksel “Minder Sohbetleri” programına katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu gençlerle sohbet etti.

Hürriyet Parkında gerçekleşen minder sohbetine vatandaşlar ve gençler yoğun ilgi gösterdi. Programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz, “Gençlik ve Eğitim Derneği olarak, milletimizin ihtiyaç duyduğu, özlemle beklediği, umutla beklediği gençliği yetiştirme konusunda büyük adımlar atıp büyük çalışmalar gerçekleştirmekteyiz .Bizler, devletini bilen, devletini tanıyan, devletinin gelenek ve göreneklerine bağlı kalan, milli ve manevi değerlerini şuur edinmiş bir gençlikten yanayız her zaman .Bizler, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölünmez bir bütün olduğunu, şehit Kanlarıyla sulanmış vatanımızın, her karış toprağında yaşayan ve yaşamını sürdüren, ırk, dil, din, mezhep ve renk farketmeksizin, Alevisi Sünnisi, Kürdü-Türkün Lazı Çerkezi, Boşnağı ve Arabi ayırt etmeden el ele, gönül gönüle, omuz omuza ve sırt sırta vererek Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için çokça çalışacağımızdan emin olabilirsiniz” dedi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise, “Bizler herkesi seviyoruz siyasette 14 aydır sürekli sevgi dili konuştum nefret dili bitti. Bu süreç içerisinde Malatya'da sevgi dili var siyasette husumet kalktı ve kalkacak ve kalmayanlar da bizleri örnek alacak. Bizim hedefimiz huzurlu bir Malatya inşa etmek. Sünnisiyle-Alevisiyle Lazıyla-Çerkeziyle, Türküyle-Kürdüyle hepimiz bu topraklarda bir ve beraberiz. Ayrım gayrım yapmadan memleketimizi kalkındırmaya çalışacağız” diye konuştu.