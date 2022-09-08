MHP'li Fendoğlu mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, beraberindeki Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan ile birlikte Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu , Üzümlü, Fırıncı, Hacı Haliloğluçiftliği, Yeniköy, Uluköy ve Gülümuşağı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla istişarede bulundu.

Mahalle muhtarlarında katıldığı ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını ve taleplerini dinleyip çözüm yolları hakkında istişarelerde bulunan Milletvekili Fendoğlu, “Köylerimizden gelen tüm talepleri karşılamak ve sorunlara çözüm bulmak için gayret gösteriyoruz. Önümüzde 2023 seçimine kadar olan süreçte Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatları ve belirlediği stratejik hedeflerimiz doğrultusunda; MHP teşkilatları olarak, bir gönül seferberliği halinde adım adım 2023 çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. İlkelerimiz ve inançlarımıza sımsıkı sarılarak kutlu mücadelemizi Allah'ın izniyle zafere ulaştıracağız” diye konuştu.