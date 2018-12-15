MHP'li Fendoğlu'ndan milli maç talebi

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Yeni Malatya Stadyumu'nun uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek standartta olduğunu ifade ederek, bir milli maçın Malatya'da oynanmasını talep etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki genel kurul sonrasında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşen Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya'da milli maçın oynanması talebinde bulundu. Konu ile yakından ilgileneceğini belirten Bakan Kasapoğlu ise ilgili birimlere gerekli talimatı vereceğini ve Malatya'da bir milli maç oynanması için elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi.

Öte yandan Milletvekili Fendoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un geçtiğimiz Eylül ayında yaptığı ‘7 turizm konsantrasyon bölgesi oluşturulacağı' açıklamasına da değinerek “Malatya ilimiz Doğu Anadolu'da bulunup terörden arındırılmış bir ildir. Bu ilimizin bahsedilen projede yer alıp almadığını öğrenmek istiyorum” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da Malatya'da yer alan Arslantepe Arkeolojik Alanı'nın dünya mirası listesine alınmasına yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde ekonomik canlanmayı sağlamayı amaçlayan proje içerisine Malatya'nın da olması için çaba sarf edeceğini belirten Ersoy, en kısa zamanda Malatya'ya ziyaret edeceğini de belirterek, bu konu hakkında ilgili birimlere gerekli talimatı vereceğini ifade etti.