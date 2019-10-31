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MHP'li Fendoğlu'ndan ‘VAR' çıkışı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, mecliste yaptığı konuşmada TFF tarafından Profesyonel Hakem Sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa ile ilgili VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.


Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) oturum esnasında gündem dışı söz alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Beşiktaş - Başakşehir maçı sonrası hakemlik sözleşmesi feshedilen Hakem Suat Arslanboğa'yı gündeme getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sözleşmesi feshedilen üst klasman hakemi Suat Arslanboğa ile ilgili konuşan Fendoğlu, “Buradan Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) seslenmek istiyorum. Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş - Başakşehir maçının hakemi bir gerekçeyle görevinden alındı. Sözleşmesi feshedildi. Hakemimiz Suat Arslanboğa, Eskişehir bölgesini temsilen gidiyor. Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) kayıtları açıklanmadan, gerekçesiz olarak sözleşmesi iptal edilen bu hakem arkadaşımızın haklarının tekrar verilmesi veya kamu vicdanında aklanması için VAR kayıtlarının açıklanmasını rica ederim" ifadelerine yer verdi.

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